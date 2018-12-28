В центре занятости населения Мокшанского района выявлен конфликт интересов Общество

Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Прокуратура выявила конфликт интересов в центре занятости населения Мокшанского района Пензенской области.

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«Директор центра занятости населения Мокшанского района в 2009 году приняла сына на должность начальника отдела. Между родственниками неоднократно заключались соглашения о совмещении должностей на период отсутствия штатных работников с установлением соответствующей ежемесячной доплаты. В 2016 году чиновница подписала приказ о назначении сына ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в учреждении. В январе 2017 года должность начальника отдела была изменена на ведущего инспектора, и установлено функциональное подчинение директору ЦЗН», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что в связи с прямым подчинением между близкими родственниками возник конфликт интересов.

«В нарушение требований действующего законодательства директор центра меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в установленные сроки не приняла, уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей в течение более 2,5 лет непосредственному работодателю — в министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области — не направила», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что в связи с этим главе регионального Минтруда Евгению Трошину внесено представление.

Согласно данным ЕГРЮЛ, должность директора центра занятости населения Мокшанского района с 2009 года занимает Галина Конопатина.