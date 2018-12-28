EN
23:35:33 Пятница, 28 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В центре занятости населения Мокшанского района выявлен конфликт интересов

10:37 | 28.12.2018 | Общество

Печать

Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Прокуратура выявила конфликт интересов в центре занятости населения Мокшанского района Пензенской области.

В центре занятости населения Мокшанского района выявлен конфликт интересов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Директор центра занятости населения Мокшанского района в 2009 году приняла сына на должность начальника отдела. Между родственниками неоднократно заключались соглашения о совмещении должностей на период отсутствия штатных работников с установлением соответствующей ежемесячной доплаты. В 2016 году чиновница подписала приказ о назначении сына ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в учреждении. В январе 2017 года должность начальника отдела была изменена на ведущего инспектора, и установлено функциональное подчинение директору ЦЗН», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Читайте также

В Пензенском районе девять депутатов лишились мандатов из-за сокрытия доходов

Она пояснила, что в связи с прямым подчинением между близкими родственниками возник конфликт интересов.

«В нарушение требований действующего законодательства директор центра меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в установленные сроки не приняла, уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей в течение более 2,5 лет непосредственному работодателю — в министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области — не направила», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что в связи с этим главе регионального Минтруда Евгению Трошину внесено представление.

Согласно данным ЕГРЮЛ, должность директора центра занятости населения Мокшанского района с 2009 года занимает Галина Конопатина.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенском филиале АО «Транснефть – Дружба» прошел энергоаудит производственных объектов В Пачелмском районе суд обязал обеспечить надлежащую охрану учреждений образования
Районы Пензенской области получили восемь новых школьных автобусов В Пензе мужчина приговорен к 14 годам колонии за сексуальное насилие над подростком
В Пензе очередные курсы компьютерной грамотности стартуют 3 января Пензенского оптового поставщика рыбы обманули на 500 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама