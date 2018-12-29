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В пензенском зоопарке устроили праздник в честь открытия нового вольера для волков

09:42 | 29.12.2018 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2018. PenzaNews. Торжественная церемония символического открытия нового вольера для волков площадью около 500 кв. метров, построенного примерно за полгода, состоялась в пензенском зоопарке.

В пензенском зоопарке устроили праздник в честь открытия нового вольера для волков

Фото: Zoo-penza.ru

В ходе мероприятия награждены те, кто внес особый вклад в строительство, была перерезана красная лента.

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Для детей, посетивших праздник, была подготовлена развлекательная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и ростовыми куклами животных. Театр «Тутти-Фрутти» представил кукольный спектакль «Зимняя сказка».

Самих животных перевели в новое жилище за несколько дней до открытия, чтобы они смогли в нем освоиться. Семья канадских волков Карри и Карат размещена в одной части вольера, а полярная волчица Инира, которой пока ищут пару, в другой, за перегородкой.

Также для просмотра стал доступен расположенный рядом вольер зубра и бизона, к которому нельзя было подойти из-за строительства.

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