В Пензе состоялся «Губернский бал» Общество

Пенза, 30 декабря 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие под названием «Губернский бал», посвященное подведению итогов 2018 года, состоялось в фойе киноконцертного зала «Пенза» в минувшую субботу, 30 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

На него были приглашены главы районов области, руководители региональных министерств и ведомств и почетные гости.

В числе присутствующих были митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, директор лермонтовского музея заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова, исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова, почетный гражданин Пензы Александр Калашников, именитые гимнасты Денис Аблязин и Алия Мустафина.

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Также гостями праздничного вечера стали юные пензенцы, отправившие письма на так называемую «елку желаний», установленную в Кремле, с которой чиновники забирают листки с пожеланиями, чтобы сделать детям подарки.

В ходе мероприятия губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что прочитал несколько таких писем.

«Были такие пожелания от наших детей: один мальчик хотел отдохнуть в лагере в Краснодарском крае, другой съездить вместе с братом на экскурсию в Санкт-Петербург, а еще один молодой человек, 15-летний юноша, мечтает пожить в домике в деревне, ему это необходимо по состоянию здоровья. Я думаю, мы найдем пути решения этих вопросов и поможем детским мечтам исполниться», — сказал губернатор.

Торжественное собрание завершилось выступлением творческих коллективов области.