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В Пензенской области к середине апреля заключат контракты в рамках проекта «БКАД»

08:41 | 01.03.2019 | Общество

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Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. Контракты на выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») необходимо заключить в Пензенской области до середины апреля. Такую задачу поставил министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев.

В Пензенской области к середине апреля заключат контракты в рамках проекта «БКАД»

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Контракты на выполнение работ по всем объектам должны быть заключены до 15 апреля», — сказал он в ходе заседания проектного офиса, состоявшегося в минувший четверг, 28 февраля.

Как сообщает пресс-служба Минстроя Пензенской области, также на нем затрагивались вопросы исполнительской дисциплины.

Кроме того, Александр Гришаев поручил оказать консультативную помощь администрации Засечного сельсовета по организации торгов на реконструкцию улицы Алой.

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