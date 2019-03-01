Виктор Кувайцев в числе первых принял участие в голосовании за проекты благоустройства Общество

Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев в числе первых пришел на участок, организованный в школе №77, чтобы принять участие в рейтинговом голосовании по определению общественной территории, которая должна быть благоустроена в приоритетном порядке в рамках формирования комфортной городской среды с привлечением средств федерального бюджета.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В 2019 году жителям на выбор предложено семь территорий. Это левый берег набережной реки Суры, Фонтанная и Соборная площади, а также скверы — имени А.С. Пушкина, «Копилка пословиц», на улице Славы и за дворцом единоборств «Воейков».

Ознакомиться с вариантами их благоустройства можно на стенде, размещенном в холле школы.

Процедура голосования напоминает ту, которая используется во время политических выборов.

Гражданину необходимо предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, но изъявить свою волю можно уже с 14 лет, а не с 18-ти, как обычно. Еще одним отличием является то, что разрешается выбрать до трех вариантов.

Как сообщил ИА «PenzaNews» Виктор Кувайцев, он воспользовался этой возможностью и проголосовал за благоустройство трех территорий, при этом за какие именно, мэр не уточнил.

Читайте также

В Пензе подготовлены дизайн-проекты благоустройства семи территорий

По его словам, пока неизвестно, в каком объеме финансирование благоустройства победившего проекта будет осуществляться из федерального бюджета и каков будет вклад муниципального.

«До нас еще уведомления не доведены по федеральной государственной программе. Но мы знаем, что в эту программу, кроме общественной территории, которая займет по количеству голосов первое место, войдут еще 35 дворовых территорий», — отметил глава администрации Пензы.

По мнению Виктора Кувайцева, уникальность проекта по формированию комфортной среды заключается в привлечении жителей не только к определению мест благоустройства, но и к обсуждению дизайн-проектов.

«Дворовые территории у нас охватывают порядка 25 тыс. населения», — уточнил он, добавив, что голосование за общественные территории в прошлом году объединило примерно 30 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», специальная комиссия, в состав которой вошли представители мэрии, городских управлений ЖКХ, градостроительства и архитектуры, общественных организаций и объединений, а также руководители ряда ТСЖ и старшие по домам, из 152 предложений отобрала семь территорий.

Читайте также

В Пензе организуют 72 участка для голосования по выбору территории для благоустройства

Это левый берег набережной реки Суры, Фонтанная и Соборная площади, а также скверы — имени А.С. Пушкина, «Копилка пословиц», на улице Славы и за дворцом единоборств «Воейков».

Были разработаны дизайн-проекты их благоустройства.

1 марта в Пензе проходит рейтинговое голосование по выбору общественной территории для проведения работ по его благоустройству с привлечением средств федерального бюджета. Для этого на базе школ организовано 72 участка. Сделать свой выбор можно с 8.00 до 19.00.

До 1 июня планируется заключить контракт с подрядчиком, до 1 ноября — завершить предусмотренные проектом работы.