В Пензе не стали отменять занятия в школах из-за голосования за проекты благоустройства Общество

Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. Образовательные организации Пензы, на базе которых в пятницу, 1 марта, организованы участки для рейтингового голосования по выбору общественной территории для проведения благоустройства в рамках проекта по созданию комфортной городской среды, работают в штатном режиме. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил мэр Виктор Кувайцев во время визита в школу №77.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас таких организовано по городу 72 места для голосования по опыту прошлого года», — напомнил он, подчеркнув, что проведение данной процедуры никак не мешает учебному процессу.

По мнению Виктора Кувайцева, организация рейтингового голосования в школах имеет ряд преимуществ.

«В перемену дети подходят — старшеклассники, которые имеют право проголосовать, у которых паспорт есть. […] Кому-то [из родителей учащихся] было удобно утром, когда детей в школу привели», — пояснил собеседник агентства.

Мэр особо обратил внимание на то, что власти Пензы не ставили задачу обеспечить высокую явку жителей, например, в количестве 50% от общей численности проживающих на конкретной территории.

«Мы просто поставили задачу дать возможность всем, кто небезразличен, кто видит перспективы развития города, выразить свое мнение», — сказал Виктор Кувайцев.

Читайте также

Виктор Кувайцев в числе первых принял участие в голосовании за проекты благоустройства

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2019 году в рейтинговом голосовании, организованном в Пензе в рамках реализации проекта по формированию комфортной городской среды, участвует семь территорий. Это левый берег набережной реки Суры, Фонтанная и Соборная площади, а также скверы — имени А.С. Пушкина, «Копилка пословиц», на улице Славы и за дворцом единоборств «Воейков».

Голосование проходит на 72 участках с 8.00 до 19.00.

Принять в нем участие могут граждане России, достигшие 14-летнего возраста и проживающие в Пензе. Им необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Каждый человек может выбрать в бюллетене несколько проектов, но не более трех.