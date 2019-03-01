В Пензе 6 марта пройдет женский форум
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Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. XII форум «Роль женщины в социально-экономическом развитии Пензенской области» пройдет в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 6 марта.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Он организован областной федерацией профсоюзов при поддержке регионального правительства.
Ожидается, что участие в мероприятии примут представители власти, профсоюзных и общественных организаций.
Программой форума предусмотрена работа трех дискуссионных площадок, посвященным изменениям законодательства, трудовым правам женщин и участию профсоюзов в их защите, а также социальной поддержке молодежи.
Особое внимание будет уделено пенсионной реформе, вопросам охраны труда и мерам социальной поддержки, сообщает пресс-служба областного правительства.