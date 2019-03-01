В Пензе намечено реализовать все проекты благоустройства, участвующие в голосовании — мэр Общество

Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. Все семь проектов, участвующих в рейтинговом голосовании по определению общественной территории, которая будет благоустроена в Пензе в первоочередном порядке с привлечением средств федерального бюджета в рамках формирования комфортной городской среды, будут воплощены в жизнь в той или иной степени. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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В подтверждение своих слов он привел пример прошлого года, когда победу по итогам голосования одержала набережная реки Суры, второй этап реконструкции которой был реализован с привлечением федеральных средств, а три из оставшихся четырех проектов, получивших меньшее число голосов, были реализованы за счет других источников.

«Это волеизъявление жителей. Жители хотели, чтобы эти объекты были включены в программу», — отметил глава администрации Пензы, добавив, что власти города не могли не принять это во внимание.

Виктор Кувайцев напомнил, что в итоге по муниципальной программе была проведена реконструкция площади имени В.И. Ленина, начато благоустройство Соборной площади, а также выполнены мероприятия по обустройству сквера вблизи дворца единоборств «Воейков».

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«Он у нас, возможно, будет иметь название в перспективе. Есть предложение, чтобы он был посвящен 40-летию Первомайского района, например. Но это, опять же, право жителей. [...] Есть хорошая инициативная группа, которой небезразличная эта территория, и мы ее с удовольствием поддерживаем в реализации этого проекта», — сказал собеседник агентства.

Говоря о планах по дальнейшему благоустройству выставленных на голосование общественных территорий, Виктор Кувайцев пояснил, что на набережной реки Суры планируется заняться верхней прогулочной зоной.

«Это все дорожки, освещение и малые архитектурные формы», — уточнил он.

Также, по словам мэра, намечено продолжить проект по обновлению Соборной площади; по скверу вблизи дворца единоборств «Воейков» проектно-сметная документация будет готова в ближайшее время, а по двум другим — имени А.С. Пушкина и «Копилка пословиц» — ее только предстоит разработать.

«Предполагаем, что каждый из этих проектов найдет свою реализацию», — подытожил Виктор Кувайцев.