В мэрии рассказали, где купить цветы на 8 марта в Пензе Общество

Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Дополнительные торговые точки размещены в разных районах Пензы в рамках праздничной ярмарки «Фестиваль цветов», приуроченной к празднованию Международного женского дня.

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Цветами торгуют на остановке «Центральный рынок» на улице Кирова от улицы Суворова до улицы Бакунина, в районе магазина «Буратино», напротив ТЦ «Гастроном «Центральный» и около магазина «Магнит» на улице Коммунистической.

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Кроме того, букеты живых цветов и растения поштучно продают возле торгово-офисного центра «Эконом» на улице 8 Марта, около магазина «Spar» напротив «Могилевского дворика» на проспекте Строителей, в районе Терновского рынка, на остановке «Фортуна» на улице Калинина, рядом с ТЦ «Гидростроевский», у автовокзала и напротив остановки «НИИ «Контрольприбор».

Как сообщает пресс-служба мэрии, также цветочные композиции можно приобрести на всех ярмарках и рынках города, в торговых центрах, специализированных магазинах и отделах.