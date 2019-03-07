Доступная среда создана в бассейне Сердобска Общество

Сердобск, 7 марта 2019. PenzaNews. Доступная среда для инвалидов создана в плавательном бассейне Сердобска после обращения местного жителя к уполномоченному по правам человека в Пензенской области Елене Роговой.

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По словам инвалида II группы, он испытывал ряд трудностей при посещении спортобъекта. В частности, тротуары вдоль здания не были очищены от снега, и ему приходилось передвигаться по проезжей части. Кроме того, в душевых кабинах при переходе через ножную ванну в помещение бассейна отсутствовали поручни.

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В целях защиты прав инвалида Елена Рогова обратилась в администрацию Сердобска и районный отдел образования.

В кратчайшие сроки тротуар был расчищен от снега. В душевой и при переходе через ножную ванну в помещение бассейна установлены поручни. На центральной входной двери здания предусмотрен звонок, благодаря которому вахтеры могут оказать необходимую помощь маломобильным посетителям. Доступ инвалидов-колясочников в здание обеспечен также со стороны парковки, поскольку там отсутствуют ступени, а дверной проем открывается дополнительной створкой, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Пензенской области.