Сотрудники МЧС перед Масленицей провели инструктаж в пензенском парке Белинского Общество

Пенза, 8 марта 2019. PenzaNews. Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по региону провели инструктаж с работниками центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, который 10 марта станет основной площадкой празднования Масленицы в Пензе.

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«Мы проводим профилактические мероприятия в местах сжигания чучел. Ответственных лиц инструктируем по правилам безопасности, а также на случай возникновения пожара. На всех площадках будут установлены ограждения для безопасности жителей, будут дежурить пожарные расчеты», — прокомментировал старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления Алексей Виноградов.

Он отметил, что принимаются все меры, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.

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Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону, соблюдение правил пожарной безопасности является обязательным условием народных гуляний на Масленицу, поскольку понаблюдать за сжиганием чучела традиционно приходит много людей.

Площадка для сжигания куклы в радиусе 50 метров будет оцеплена. При этом в непосредственной близости от огня не должно быть легковоспламеняющихся предметов. В шаговой доступности следует расположить первичные средства пожаротушения.

Также необходимо позаботиться о состоянии пожарных гидрантов и путях подъезда аварийных служб к месту проведения мероприятия.