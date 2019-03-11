Иван Белозерцев усомнился в необходимости шлагбаумов у пензенских учреждений Общество

Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев усомнился в необходимости установки шлагбаумов при въезде на территорию больниц и других учреждений.

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В их числе он назвал перинатальный центр, областной роддом и драматический театр имени А.В. Луначарского, расположенный в центре Пензы.

«От кого шлагбаумов понаставили? […] Для своих сотрудников шлагбаум поставили, […] а люди приехали, людям поставить [машины] негде», — возмутился глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 11 марта.

Иван Белозерцев выразил мнение, что антитеррористическую защищенность шлагбаумы не обеспечивают.

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По его словам, в сложившихся условиях, главные врачи больниц, а также начальники соответствующих городских управлений и ведомств демонстрируют безразличие.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ноябре 2018 года широкий общественный резонанс получила ситуация, при которой бесплатная парковка на территории пензенского областного онкологического диспансера, организованная со стороны проспекта Строителей, оказалась закрыта для посетителей.

В учреждении эти действия объяснили распоряжением Минздрава Пензенской области и соображениями безопасности.

Однако после огласки в СМИ парковка была вновь открыта для посетителей.