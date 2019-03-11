EN
17:38:06 Понедельник, 11 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Иван Белозерцев усомнился в необходимости шлагбаумов у пензенских учреждений

09:37 | 11.03.2019 | Общество

Печать

Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев усомнился в необходимости установки шлагбаумов при въезде на территорию больниц и других учреждений.

Иван Белозерцев усомнился в необходимости шлагбаумов у пензенских учреждений

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В их числе он назвал перинатальный центр, областной роддом и драматический театр имени А.В. Луначарского, расположенный в центре Пензы.

«От кого шлагбаумов понаставили? […] Для своих сотрудников шлагбаум поставили, […] а люди приехали, людям поставить [машины] негде», — возмутился глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 11 марта.

Иван Белозерцев выразил мнение, что антитеррористическую защищенность шлагбаумы не обеспечивают.

Читайте также

В Пензе пациентов онкодиспансера оставили без парковки

По его словам, в сложившихся условиях, главные врачи больниц, а также начальники соответствующих городских управлений и ведомств демонстрируют безразличие.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ноябре 2018 года широкий общественный резонанс получила ситуация, при которой бесплатная парковка на территории пензенского областного онкологического диспансера, организованная со стороны проспекта Строителей, оказалась закрыта для посетителей.

В учреждении эти действия объяснили распоряжением Минздрава Пензенской области и соображениями безопасности.

Однако после огласки в СМИ парковка была вновь открыта для посетителей.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области заболеваемость РВИ снизилась более чем на 10% «Загоскинский урок» в Пензе собрал более 150 студентов
Пензенский губернатор озаботился зарплатами чиновников В Пензенской области пытаются взимать двойную плату за вывоз ТКО — «Единая Россия»
В Пензе кардиологи, гастроэнтерологи и колопроктологи проведут субботний прием пациентов Средства на докапитализацию пензенского «Поручителя» поступят не раньше апреля — Песков
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама