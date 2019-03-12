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В Пензенской области объявлен конкурс видеороликов «Позитив в кругу семьи»

08:07 | 12.03.2019 | Общество

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Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Региональный конкурс социальных видеороликов «Позитив в кругу семьи!» объявлен в Пензенской области в четвертый раз.

В Пензенской области объявлен конкурс видеороликов «Позитив в кругу семьи». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В 2019 году конкурс посвящен 80-летию Пензенской области и Году театра в России. Он проводится по пяти номинациям — «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья»; «Золотая семья Сурского края», «Семья – хранитель традиций».

Ролики необходимо создать до 30 марта и в течение 20 дней представить в оргкомитет. В финале во второй декаде мая примут участие семьи, занявшие первые и вторые места в номинациях.

Среди них будут определены кандидаты от Пензенской области на участие в окружных и всероссийских фестивалях и конкурсах.

Видеоролики участников и победителей конкурса будут транслироваться в образовательных учреждениях региона, размещаться на официальном канале центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области на портале YouTube, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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