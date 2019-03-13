Краснов, обматеривший Падалкина, отделался штрафом в 1 тыс. рублей Общество

Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Минимальный штраф в размере 1 тыс. рублей назначен руководителю реготделения «Боевого братства», заместителю директора ГАУ «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке, председателю ОНК Юрию Краснову, который в ходе телефонного разговора с координатором движения «Левый фронт» в Поволжье Сергеем Падалкиным использовал нецензурную лексику и оскорбления в его адрес.

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Соответствующее постановление вынесла мировой судья судебного участка №5 Ленинского района Пензы Яна Матюшенко в минувший вторник, 12 марта.

«Краснова Юрия Владимировича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 Кодекса об административных правонарушениях», — сказала она в ходе оглашения резолютивной части.

Яна Матюшенко пояснила, что штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней с момента вступления постановления в законную силу, если не будет предоставлена отсрочка.

Постановление может быть обжаловано в Ленинский районный суд Пензы в течение 10 дней.

Сергей Падалкин, являющийся потерпевшим по административному делу, намерен воспользоваться этим правом. По его мнению, Юрий Краснов должен нести ответственность как должностное лицо. В этом случае размер штрафа составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 января на информационно-аналитическом портале, который прочно ассоциируется с координатором движения «Левый фронт» в Поволжье Сергеем Падалкиным, была размещена публикация под заголовком «Пензенские чиновники украли льготы у ветеранов боевых действий».

Спустя некоторое время оппозиционеру позвонил руководитель реготделения «Боевого братства», заместитель директора ГАУ «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области», председатель ОНК Юрий Краснов, который, используя нецензурную лексику, выразил свое возмущение в связи с появившейся в интернете статьей в защиту ветеранов.

После того, как запись с руганью сотрудника госучреждения была обнародована в сети, скандал получил огласку на федеральном уровне. О нем рассказали, в частности, «Медиазона», «Радио Свобода» и «ОВД-Инфо».

На защиту Юрия Краснова встал исполняющий обязанности главы регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Дмитрий Баклашов. Он выразил мнение, что каждое слово, сказанное руководителем отделения «Боевого братства» в адрес Сергея Падалкина и «Левого фронта», является заслуженным, «пусть оно и зовется оскорблением, матом или просто плохим словом».

В свою очередь директор ГАУ «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» Олег Куроедов, являющийся членом регполитсовета «Единой России», в ответ на редакционный запрос ИА «PenzaNews» сообщил, что в связи с произошедшим инцидентом к Юрию Краснову применены меры дисциплинарного характера, не уточнив какие именно. При этом руководитель учреждения предпочел проигнорировать целый ряд вопросов от СМИ, сославшись на закон «О персональных данных».