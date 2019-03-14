Стало известно, какая погода ждет жителей Пензенской области Общество

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Положительная среднесуточная температура воздуха, как ожидается, установится в Пензенской области в начале следующей недели. Об этом сообщила начальник пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Неворотова.

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«Фактическая погода у нас такова, что сегодня был мороз. Предстоящая ночь тоже будет холодной — -10…-15°C, днем от 0 до -5°C без осадков в основном. 16-го ночь -5…-10°C, но днем уже пойдет мокрый снег, переходящий в дождь. Здесь температура около 0 до +2°C. 17-го начнется адвекция тепла. Ночью еще небольшой мороз -1...-6°C, мокрый снег, днем уже до +3°C и дождь. 18-го еще тоже ждут нас небольшие осадки в виде дождя, но среднесуточная температура воздуха вполне может стать положительной, потому что днем +2…+5°C, ночью около 0°C», — пояснила она в ходе заседания межведомственной паводковой комиссии, состоявшегося в управлении ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области в четверг, 14 марта.

Валентина Неворотова уточнила, что 19 и 20 марта в основном осадков не ожидается, а температура останется такой же, как 18-го числа.

«Поэтому прогноз начала вскрытия рек на юге области вполне может оправдаться в этом году», — добавила руководитель ЦГМС.