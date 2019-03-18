Константин Друзь подал заявление об отставке Общество

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Председатель Арбитражного суда Пензенской области Константин Друзь подал заявление о прекращении полномочий судьи и руководителя суда с 22 мая 2019 года.

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Предполагается, что оно будет рассмотрено на заседании высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) в пятницу, 29 марта.

В соответствии со сведениями, размещенными на сайте ВККС, Константин Друзь планирует освободить занимаемый пост на основании подпункта 1 п. 1 ст. 14 закона «О статусе судей в Российской Федерации». Он предусматривает письменное заявление судьи об отставке.

Биография

Друзь Константин Анатольевич

Константин Друзь является заслуженным юристом Пензенской области. Награжден медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Указом президента РФ от 30 июня 2007 года был назначен председателем Арбитражного суда Пензенской области на 6-летний срок полномочий.

Указом от 23 мая 2013 года срок его полномочий был продлен еще на 6 лет.