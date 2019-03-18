Компанию «Пензгорстройзаказчик» призовут к ответственности за срыв сроков ввода дома Общество

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал призвать к ответственности АО «Пензгорстройзаказчик» в связи со срывом сроков ввода третьего дома для детей-сирот, строительство которого компания ведет в соответствии с муниципальным контрактом.

Фото: Penza-gorod.ru

«Это не просто показатель ввода жилья в Пензе. В первую очередь, мы несем большую социальную ответственность перед детьми-сиротами», — отметил мэр в ходе визита на стройплощадку в микрорайоне Заря в минувшее воскресенье, 17 марта.

Он поручил начальнику управления капитального строительства Пензы Игорю Умнову организовать рабочую встречу с руководством застройщика и обсудить пути дальнейших действий.

«Необходимо провести претензионно-исковую работу с подрядчиком, призвать к увеличению количества смен и людей на объекте», — поставил задачу Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на данный момент на объекте завершено устройство ростверков, ведется монтаж фундаментных блоков и перекрытий подвала.

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«Пензгорстройзаказчик» стал акционерным обществом

Согласно данным портала госзакупок, 12 мая 2017 года управление капитального строительства Пензы в лице начальника Игоря Умнова и МУП «Пензгорстройзаказчик» в лице директора Вадима Боринштейна заключили муниципальный контракт на строительство в Заре трех домов для детей-сирот по 50 квартир в каждом. Его цена составила 170 млн. 598 тыс. 750 рублей.

Она определена исходя из общей площади 150 квартир в соответствии с техническим заданием по 32 тыс. 495 рублей в текущих ценах за 1 кв. метр.

Как уточняется в дополнительном соглашении от 22 октября 2018 года, в 2017 году более 58 млн. рублей перечислено из бюджета региона, в 2018-м почти 66 млн. рублей предусмотрено также в областной казне, в 2019-м финансирование предполагается из регионального и федерального бюджетов в размере 31 млн. и около 16 млн. рублей соответственно.

Генеральный подрядчик взял на себя обязательства завершить работы по контракту в три этапа: сдать по 50 квартир до 15 декабря 2017 года, 25 сентября 2018 года и 31 марта 2019 года.

4 октября 2018 года в мэрии в торжественной обстановке были вручены ключи от квартир в первом из трех домов.

До конца года также было завершено строительство второго дома.

В феврале 2019 года муниципальное унитарное предприятие «Пензгорстройзаказчик» было преобразовано в акционерное общество.