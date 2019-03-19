В пензенском зоопарке попросили жителей помочь с перевозкой медведицы в Минск Общество

Пенза, 19 марта 2019. PenzaNews. Сотрудники пензенского зоопарка обратились к жителям с просьбой помочь организовать перевозку в Минск цирковой медведицы Нюры, содержавшейся ранее во дворе у горожан, которая вместо одного месяца осталась в учреждении на четыре.

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«Обращаемся ко всем неравнодушным жителям Пензы и области, которые следили за судьбой бурой медведицы Нюры. Ее согласился принять зоопарк города Минска для формирования пары с содержащимся там самцом, но документы на вывоз животного из России были получены в феврале, а зимой, особенно такой снежной как в этом году, перевозка животного всегда затруднена. Отправить Нюру в Минск можно сейчас, с наступлением теплой погоды», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте зверинца.

В нем отмечается, что перевозка животного стоит слишком дорого, чтобы ее целиком взяло на себя учреждение.

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«Пензенский зоопарк с благодарностью примет любую реальную помощь — предоставление транспорта, горюче-смазочных материалов, денежные пожертвования на оплату перевозки животного для скорейшей отправки в минский зоопарк», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», медведица Нюра сначала выступала в цирке, однако потом оказалась у обычных жителей Пензы. Хозяева животного перестали справляться с ней в плане питания и содержания. Они обратились в пензенский зоопарк с просьбой забрать зверя, угрожая в противном случае его застрелить.

В ноябре 2018 года животное на время перевезли в городской зверинец и нашли ему новое место для содержания. Руководство зоопарка белорусского города Минска согласилось принять Нюру, чтобы та составила пару содержащемуся там самцу.