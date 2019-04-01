В Пензе объявлен аукцион на реконструкцию Бакунинского моста Общество

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Управление капитального строительства Пензы объявило электронный аукцион на выполнение реконструкции моста через реку Суру в створе улицы Бакунина с обновлением подходов к нему от улицы Урицкого до улицы Злобина.

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Начальная (максимальная) цена контракта составила 900 млн. 256 тыс. 160 рублей.

Аукцион назначен на 19 апреля.

Работы по контракту требуется выполнить к сентябрю 2021 года.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция Бакунинского моста в Пензе предполагает демонтаж старого сооружения и возведение нового.

По словам мэра Виктора Кувайцева, в 2019 году мост по-прежнему будет использоваться как транспортная артерия. Запланированы работы, связанные с переустройством инженерных коммуникаций.

Основные мероприятия, включая демонтаж старых и возведение новых конструкций, запланированы на 2020 год. К этому времени будут разработаны схемы объезда — через Сурский, Свердловский и Измайловский мосты.

Полностью завершить комплекс работ планируется в 2021 году.

Обновленное сооружение будет иметь три полосы движения. Ширина каждой будет доведена до нормативной — 3,75 метра. Благодаря этому должна увеличиться пропускная способность.

Реконструкция Бакунинского моста вошла в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).