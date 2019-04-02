В Пензе возникли претензии к дорогам до дач Общество

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Дороги по трем из пяти направлений дачных перевозок с отправлением из Пензы находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщила начальник городского управления транспорта и связи Юлия Еремина.

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«Одна [проблемная дорога] — на Васильевские дачи, она находится в ведении Бессоновского района; и две дороги на территории Пензенского района — это Большая Валяевка и Лемзяйка», — уточнила она в ходе совещания в мэрии Пензы во вторник, 2 апреля.

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Юлия Еремина пояснила, что ранее заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов дал поручения главам администраций муниципальных образований обеспечить ремонт дорог.

«Мы надеемся, что районы их выполнят, и эти дороги будут приведены в надлежащее проезжее состояние», — сказала она.

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что также следует отремонтировать дорогу по направлению к Светлой поляне, которая по большей части находится в границах муниципалитета.

«Специалистов прошу обследовать еще раз. Снег сошел», — отметил глава администрации города.