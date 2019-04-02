Турслет «Стрит» под Пензой совместят с началом уборки берега водохранилища Общество

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Старт кампании по очистке от мусора прибрежной зоны Сурского водохранилища в Пензенской области будет совмещен с ежегодным турслетом «Стрит», посвященным памяти трагически погибшего в 1977 году туриста и радиоинженера Стрита Голубцова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил руководитель природоохранной комиссии пензенского областного отделения Русского географического общества (РГО), пенсионер Виктор Небога.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, участники акции намерены приступить к уборке 12 апреля, а туристам, которые обычно собираются на берегу во вторые выходные месяца, будет предложено присоединиться к этой работе.

Виктор Небога пояснил, что спонсор выделил мешки для сбора мусора, в начале мая их вывезет региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — ООО «Управление благоустройства и очистки» — в рамках ранее достигнутой договоренности с РГО.

Он добавил также, что следующая экологическая акция вблизи Сурского водохранилища состоится 1–3 мая.

Активист отметил, что готовность внести свой вклад в очистку берега от мусора выразили не только волонтеры, но и представители различных министерств, сотрудники прокуратуры, полиции, Росприроднадзора и ОМОНа.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в феврале 2019 года руководитель природоохранной комиссии пензенского областного отделения Русского географического общества (РГО), пенсионер Виктор Небога инициировал комплексную работу по очистке берега Сурского водохранилища от мусора и недопущению возникновения новых свалок.

Планируется использовать информацию о скоплениях отходов, собранную активистами РГО.

Кроме проведения уборки, предполагается создание организованных и огороженных мест сбора мусора и указателей направления движения к ним, а также установка табличек, информирующих о 200-метровой водоохранной зоне, где проезд и стоянка автомобилей запрещены и влекут за собой штраф.