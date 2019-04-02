EN
19:53:35 Вторник, 2 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Турслет «Стрит» под Пензой совместят с началом уборки берега водохранилища

16:26 | 02.04.2019 | Общество

Печать

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Старт кампании по очистке от мусора прибрежной зоны Сурского водохранилища в Пензенской области будет совмещен с ежегодным турслетом «Стрит», посвященным памяти трагически погибшего в 1977 году туриста и радиоинженера Стрита Голубцова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил руководитель природоохранной комиссии пензенского областного отделения Русского географического общества (РГО), пенсионер Виктор Небога.

Турслет «Стрит» под Пензой совместят с началом уборки берега водохранилища. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, участники акции намерены приступить к уборке 12 апреля, а туристам, которые обычно собираются на берегу во вторые выходные месяца, будет предложено присоединиться к этой работе.

Виктор Небога пояснил, что спонсор выделил мешки для сбора мусора, в начале мая их вывезет региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — ООО «Управление благоустройства и очистки» — в рамках ранее достигнутой договоренности с РГО.

Он добавил также, что следующая экологическая акция вблизи Сурского водохранилища состоится 1–3 мая.

Активист отметил, что готовность внести свой вклад в очистку берега от мусора выразили не только волонтеры, но и представители различных министерств, сотрудники прокуратуры, полиции, Росприроднадзора и ОМОНа.

Читайте также

Первые происшествия, связанные с сжиганием мусора, зафиксированы в Пензе — мэр

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в феврале 2019 года руководитель природоохранной комиссии пензенского областного отделения Русского географического общества (РГО), пенсионер Виктор Небога инициировал комплексную работу по очистке берега Сурского водохранилища от мусора и недопущению возникновения новых свалок.

Планируется использовать информацию о скоплениях отходов, собранную активистами РГО.

Кроме проведения уборки, предполагается создание организованных и огороженных мест сбора мусора и указателей направления движения к ним, а также установка табличек, информирующих о 200-метровой водоохранной зоне, где проезд и стоянка автомобилей запрещены и влекут за собой штраф.

Загрузка...
Читайте также
Мэр Пензы оценил ход строительства завода по производству упаковочной продукции В Пензе объявлен конкурс на включение в кадровый резерв молодежного правительства
В Пензенской области создан совет по развитию предпринимательства Очевидец, спасший в Пензе провалившегося под лед мужчину, оказался ветераном МЧС
Лучший дворник Пензы получит 50 тыс. рублей Мэр Пензы отметил важность поддержки крупного бизнеса
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама