Документация на реконструкцию Фонтанной площади Пензы должна быть готова к июлю Общество

Пенза, 7 апреля 2019. PenzaNews. Проектно-сметная документация на реконструкцию Фонтанной площади Пензы должна быть готова к июлю. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

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«По решению губернатора Ивана Белозерцева в Пензе планируется провести реконструкцию главного фонтана на улице Московской. Понимая, что развитие этого места отдыха горожан должно проходить в комплексе, мы запланировали мероприятия по благоустройству прилегающей к нему территории. В конце декабря прошлого года был заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию Фонтанной площади. В июле этого года она должна быть готова», — сказал собеседник агентства.

Мэр добавил, что на подготовку необходимой проектной документации в бюджете города заложено около 5,8 млн. рублей.

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«Непосредственно работы по реконструкции Фонтанной площади будут финансироваться в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2021 годы».

В ноябре 2018 года губернатор Иван Белозерцев сообщил, что на новый фонтан, который должен стать украшением центральной части Пензы, планируется потратить 100 млн. рублей.

24 декабря был заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации для реконструкции фонтана на улице Московской с благоустройством прилегающей территории. Она должна быть выполнена с учетом концепции, разработанной московским КБ «Стрелка».

26 декабря стало известно о том, что главе Сбербанка Герману Грефу направлено письмо с просьбой о финансовой поддержке реконструкции фонтана в центре Пензы.