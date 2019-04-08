Клены, березы и другие деревья посадят в Пензе в ходе месячника по благоустройству Общество

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Специалисты МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» планируют высадить 100 саженцев рябины, клена, березы и липы в ходе месячника по благоустройству, который проходит с 20 марта по 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Еще 800 саженцев намечено выделить администрациям районов города.

Они будут высажены на подведомственных территориях.

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Виктор Кувайцев оценил эскизы цветочных композиций, которые украсят улицы Пензы

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в понедельник, 8 апреля, мэр Виктор Кувайцев посетил МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» с рабочим визитом, в ходе которого обсудил с директором предприятия Вячеславом Голохвастовым планы по цветочному оформлению и озеленению улиц. Глава администрации города оценил эскизы композиций, которые украсят клумбы, и призвал завершить основной объем работ ко Дню Победы.

Предполагается, что с наступлением теплой погоды на улицах Пензы будет высажено 300 тыс. цветов.

Часть рассады МУП намерен продать: примерно 40 тыс. цветов купят предприятия и организации, а еще 20 тыс. — жители.

