Клены и кусты сирени украсят площадь Ленина в Пензе Общество

Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Работы по озеленению площади имени В.И. Ленина в Пензе, предусмотренные проектом реконструкции, планируется начать в ближайшее время. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Помимо плановой работы по озеленению города, надо завершить благоустройство обновленной площади имени В.И. Ленина. В соответствии с проектом, здесь необходимо выполнить посадку зеленых насаждений, оформить газон», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 9 апреля.

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Площадь Ленина

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, на специально выделенных для этого территориях будут высажены 36 кленов гиннала, 50 кустов японской сирени и несколько видов кустарника. Также планируется разбить газон.

Работы намечено завершить до 1 мая.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 июня 2018 года управление капитального строительства Пензы заключило с ООО «Техстрой» муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции площади имени В.И. Ленина на сумму 78 млн. 580 тыс. 90 рублей.

Согласно дополнительному соглашению от 25 декабря 2018 года, цена контракта была увеличена почти на 8 млн. рублей — до 86 млн. 438 тыс. 99 рублей. Дата завершения работ — 30 мая 2019 года.