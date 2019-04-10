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Пензенскую молодежь познакомят с тонкостями армейского быта

12:48 | 10.04.2019 | Общество

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Пенза, 10 апреля 2019. PenzaNews. Мероприятие, посвященное началу весеннего призыва на военную службу, пройдет в Пензе в предстоящий четверг, 11 апреля.

Пензенскую молодежь познакомят с тонкостями армейского быта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В полдень на площади перед домом молодежи состоится торжественное построение.

Вниманию собравшихся будет представлена выставка техники, в том числе подразделений ОМОН и МЧС, специальных средств индивидуальной защиты и оружия.

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Молодые люди смогут познакомиться с тонкостями армейского быта и узнать рацион современного военнослужащего.

Также будут работать специалисты, которые разъяснят особенности службы по контракту.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, организатором мероприятия является региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе ГАУ «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области».

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