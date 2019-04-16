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«Аншлаг» к 25 апреля приведет в порядок остановки на центральных дорогах Пензы

12:56 | 16.04.2019 | Общество

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Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» планирует к 25 апреля привести в порядок остановочные павильоны на центральных дорогах Пензы. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора предприятия Сергей Некрасов.

«Аншлаг» к 25 апреля приведет в порядок остановки на центральных дорогах Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В выходные дни мы работаем в таком же графике, как в обычные будни — с 8.00 до 19.00. Люди красят остановки. Выработка в день — порядка десяти остановочных павильонов. Основные автомагистрали к обозначенному Вами сроку мы приведем в надлежащее состояние», — пояснил Сергей Некрасов, обращаясь к главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 16 апреля.

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Он уточнил, что на семи остановочных павильонах на улицах Володарского, Окружной, Терновского и проспекте Строителей смонтирована новая кровля.

«С 16 апреля на основании выявленных дефектов будут проведены работы по замене боковых и задних элементов на остановочных павильонах. [...] Есть люди, которые неадекватно, я не знаю почему, реагируют на остановочные павильоны — бьют стекла, ломают их», — отметил Сергей Некрасов.

Он добавил также, что все павильоны были очищены от листовок и отмыты.

Вместе с тем Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что по дороге в аэропорт сорванные объявления оставили на тротуаре.

Сергей Некрасов пообещал принять меры по исправлению ситуации.

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