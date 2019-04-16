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Виктор Кувайцев потребовал усилить контроль за работой «Пензадормоста»

12:28 | 16.04.2019 | Экономика

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Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал от директора городского департамента ЖКХ Максима Иванкина усилить контроль за исполнением МУП «Пензадормост» взятых на себя в рамках муниципального контракта обязательств по содержанию дорог и тротуаров.

Виктор Кувайцев потребовал усилить контроль за работой «Пензадормоста»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам Максима Иванкина, за период с 6 по 12 апреля специалисты муниципального предприятия, используя горячую асфальтобетонную смесь, выполнили ремонт на дорогах, мостах и путепроводах на общей площади 497 кв. метров.

«Это такие улицы, как Перспективная, Чаадаева, Новоселов, 6-й проезд Пестеля. Также струйно-инъекционным способом выполнено 375 кв. метров. Это Измайловский путепровод, Чапаева, проспект Строителей, Свердлова, Набережная реки Мойки и Луначарского», — доложил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Пензы во вторник, 16 апреля.

По словам руководителя департамента, из пяти выданных предписаний о ремонте дорог по гарантии выполнено два.

Однако Виктор Кувайцев подверг эти данные сомнению.

«Максим Александрович, судя по Вашей риторике, наверное, все догадались, что нет уверенности в голосе. У Вас у самого нет уверенности, что мы эти улицы отремонтировали. […] Вчерашняя заплатка с улицы Перспективной — мы ее не отремонтировали. Попробуйте выехать с нее на улицу Рябова, попробуйте повернуть на Пензенский район, на ближайший населенный пункт — там есть ямы глубиной 20 см», — отметил глава администрации Пензы.

Он добавил, что жители без труда заметят несоответствие слов реальному положению дел.

«Вы еще раз проникнитесь ответственностью, что вы [департамент ЖКХ Пензы] у нас контролирующий орган, и вы держатель контракта с «Пензадормостом», так ведь? О каком ремонте-то Вы говорите? Ни одного пока завершенного объекта нет», — подчеркнул мэр.

Виктор Кувайцев также потребовал начать работы на улице Байдукова, которую до ремонта необходимо поддерживать в проезжем состоянии.

«Никто туда не поехал, не отсыпал, не отгрейдировал, а там ведь огромное количество людей работает. [...] Мы им обещаем, что в ближайшее время будет дорога, будут тротуары, будет освещение, но до сих пор пока этого нет, Вы свои обязанности-то выполняйте», — сказал мэр, обращаясь к Максиму Иванкину.

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Согласно данным портала госзакупок, 24 декабря 2018 года МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице директора Максима Иванкина и МУП «Пензадормост» в лице руководителя Юрия Парастаева заключили муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов, ливне-дренажной сети, знаков и светофорных объектов в границах городского округа в I квартале 2019 года. Его цена составила более 164 млн. рублей.

Дополнительным соглашением от 30 января 2019 года цена контракта была увеличена на 13,3 млн. рублей. В итоге сумма превысила 177 млн. рублей.

2 апреля 2019 года МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» и МУП «Пензадормост» заключили муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов, ливне-дренажной сети, локальных очистных сооружений и канализационных насосных станций ливневой канализации, знаков и светофорных объектов в границах городского округа в период с апреля по август 2019 года. Его цена составила около 117 млн. рублей.

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