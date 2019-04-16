Виктор Кувайцев потребовал усилить контроль за работой «Пензадормоста» Экономика

Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал от директора городского департамента ЖКХ Максима Иванкина усилить контроль за исполнением МУП «Пензадормост» взятых на себя в рамках муниципального контракта обязательств по содержанию дорог и тротуаров.

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По словам Максима Иванкина, за период с 6 по 12 апреля специалисты муниципального предприятия, используя горячую асфальтобетонную смесь, выполнили ремонт на дорогах, мостах и путепроводах на общей площади 497 кв. метров.

«Это такие улицы, как Перспективная, Чаадаева, Новоселов, 6-й проезд Пестеля. Также струйно-инъекционным способом выполнено 375 кв. метров. Это Измайловский путепровод, Чапаева, проспект Строителей, Свердлова, Набережная реки Мойки и Луначарского», — доложил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Пензы во вторник, 16 апреля.

По словам руководителя департамента, из пяти выданных предписаний о ремонте дорог по гарантии выполнено два.

Однако Виктор Кувайцев подверг эти данные сомнению.

«Максим Александрович, судя по Вашей риторике, наверное, все догадались, что нет уверенности в голосе. У Вас у самого нет уверенности, что мы эти улицы отремонтировали. […] Вчерашняя заплатка с улицы Перспективной — мы ее не отремонтировали. Попробуйте выехать с нее на улицу Рябова, попробуйте повернуть на Пензенский район, на ближайший населенный пункт — там есть ямы глубиной 20 см», — отметил глава администрации Пензы.

Он добавил, что жители без труда заметят несоответствие слов реальному положению дел.

«Вы еще раз проникнитесь ответственностью, что вы [департамент ЖКХ Пензы] у нас контролирующий орган, и вы держатель контракта с «Пензадормостом», так ведь? О каком ремонте-то Вы говорите? Ни одного пока завершенного объекта нет», — подчеркнул мэр.

Виктор Кувайцев также потребовал начать работы на улице Байдукова, которую до ремонта необходимо поддерживать в проезжем состоянии.

«Никто туда не поехал, не отсыпал, не отгрейдировал, а там ведь огромное количество людей работает. [...] Мы им обещаем, что в ближайшее время будет дорога, будут тротуары, будет освещение, но до сих пор пока этого нет, Вы свои обязанности-то выполняйте», — сказал мэр, обращаясь к Максиму Иванкину.

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Согласно данным портала госзакупок, 24 декабря 2018 года МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице директора Максима Иванкина и МУП «Пензадормост» в лице руководителя Юрия Парастаева заключили муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов, ливне-дренажной сети, знаков и светофорных объектов в границах городского округа в I квартале 2019 года. Его цена составила более 164 млн. рублей.

Дополнительным соглашением от 30 января 2019 года цена контракта была увеличена на 13,3 млн. рублей. В итоге сумма превысила 177 млн. рублей.

2 апреля 2019 года МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» и МУП «Пензадормост» заключили муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов, ливне-дренажной сети, локальных очистных сооружений и канализационных насосных станций ливневой канализации, знаков и светофорных объектов в границах городского округа в период с апреля по август 2019 года. Его цена составила около 117 млн. рублей.