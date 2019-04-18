В Пензе до конца апреля оценят изымаемые участки и строения на набережной Общество

Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Процедура оценки земельных участков и строений, расположенных на набережной реки Суры в Пензе неподалеку от Бакунинского моста, которые планируется изъять для нужд города, будет завершена к концу апреля. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Мы до конца апреля будем иметь стоимость выкупную», — сказал он в ходе выездного совещания, состоявшегося в четверг, 18 апреля.

Виктор Кувайцев напомнил, что в рамках реконструкции сетей ливневой канализации в центре Пензы планируется строительство локальных очистных сооружений.

Говоря о продолжении капитального ремонта набережной, он пояснил, что работы по мощению прогулочной зоны плиткой будут вестись от монумента «Росток» в направлении моста Дружбы, а не Бакунинского.

По словам мэра Пензы, до конца сентября будет уложено около 4,5 тыс. кв. метров плитки.