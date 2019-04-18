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Белозерцев обсудит с Мединским строительство цирка в Пензе

16:34 | 18.04.2019 | Общество

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Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев планирует обсудить вопрос о завершении строительства цирка в Пензе с министром культуры России Владимиром Мединским.

Белозерцев обсудит с Мединским строительство цирка в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В понедельник [22 апреля] в 12.00 у Мединского», — сказал он, обращаясь к министру строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александру Гришаеву в ходе выездного совещания, посвященного реконструкции бывшего здания дома офицеров, в котором планируется открыть культурно-досуговый центр «На Ленинградской».

Иван Белозерцев добавил, что, помимо Александра Гришаева, в столицу с ним должен поехать заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 8 ноября 2018 года министерство культуры РФ, от имени которого выступает ФКП «Росгосцирк» в лице генерального директора Дмитрия Иванова, и ООО «СтройРесурс» в лице гендиректора Павла Морозова заключили госконтракт на завершение строительства цирка в Пензе.

Его цена составила 1 млрд. 267 млн. 64 тыс. 110 рублей.

Срок окончания всех работ — 20 декабря 2020 года.

В середине марта первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Светлана Круглова подвергла критике ход работ по завершению возведения цирка в Пензе, отметив, что они ведутся низкими темпами.

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