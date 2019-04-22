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Участники автопробега Росгвардии сделают остановку в Пензе

09:04 | 22.04.2019 | Общество

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Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Автопробег Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации под девизом «Помним, гордимся, наследуем!» прибудет в Пензу в предстоящую среду, 24 апреля.

Участники автопробега Росгвардии сделают остановку в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, областной центр стал одной из точек Приволжского этапа автопробега. Колонна машин прибудет в Пензу из Нижнего Новгорода.

Участники намерены возложить цветы к монументу воинской и трудовой славы пензенцев. Также в рамках автопробега в сквере «Журавли» для гостей и жителей города выступит ансамбль песни и пляски Приволжского округа Росгвардии.

После этого колонна двинется в Самару, затем в Ижевск. Финальной точкой 28 апреля станет Казань, где состоится поднятие флага XVI всероссийского молодежного образовательного сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз-2019 — наследники Победы».

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