В Кузнецке женщина через суд добилась выплаты пособия по беременности Общество

Кузнецк, 22 апреля 2019. PenzaNews. Суд в Кузнецке Пензенской области удовлетворил представление городской прокуратуры о взыскании с работодателя задолженности в пользу 30-летней сотрудницы в сумме более 52 тыс. рублей.

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«Установлено, что у индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность в сфере оказания рекламных услуг, образовалась задолженность перед работницей по выплате пособия по беременности и родам и единовременного пособия как вставшей на учет в медицинском учреждении в ранние сроки в сумме 52 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в ходе прокурорской проверки также было установлено, что работодатель не провел специальную оценку условий труда и не утвердил правила внутреннего распорядка, в связи с чем возбуждены дела об административных правонарушениях.

«В целях восстановления нарушенных трудовых прав женщины прокуратура города направила в суд исковое заявление в ее интересах о взыскании задолженности. Судом оно рассмотрено и удовлетворено. Присужденные суммы женщина получила», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что акты прокурорского реагирования также рассмотрены и удовлетворены, общая сумма наложенных на предпринимателя штрафов составила 13 тыс. рублей.