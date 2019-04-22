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Добровольцы посадят сосны в Кондоле

13:32 | 22.04.2019 | Общество

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Кондоль, 22 апреля 2019. PenzaNews. Добровольцы планируют высадить 15 тыс. саженцев сосны на территории Ермоловско-Степного участкового лесничества в Кондоле Пензенской области в предстоящую пятницу, 26 апреля. Об этом сообщила руководитель отделения движения «ЭКА» в регионе Алина Можачкина-Грибанова.

Добровольцы посадят сосны в Кондоле. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что акция будет организована в рамках Всероссийского дня посадки леса и проекта «Посади лес».

«На территории невостребованного лесного питомника появится молодой лес, который в свою очередь частично восполнит объем леса, пораженного пожарами, в том числе антропогенного характера», — написала Алина Можачкина-Грибанова в Facebook.

По словам руководителя отделения движения, от регионального Минлесхоза будет организован проезд к месту посадки и обратно на автобусе.

«Для всех участников будет организовано бесплатное питание в полевой кухне и горячий чай со сладостями», — добавила она.

Комментируя предстоящую акцию ИА «PenzaNews», Алина Можачкина-Грибанова уточнила, что ежегодно в ней участвуют представители органов власти, МЧС, Общероссийского народного фронта (ОНФ), Русского географического общества (РГО) и других структур.

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