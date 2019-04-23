Фонтан в центре Пензы к маю будет готов к работе Общество

Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Фонтан на улице Московской в Пензе будет готов к работе в начале мая. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Юрий Ильин.

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«По фонтану на [улице] Московской: он промыт первоначально, потом покрашена чаша, промыты все форсунки, проведена частично внутренняя замена трубы. Пробный пуск […] был произведен. Произвели мы слив первоначальный очень грязной воды с чаши. Еще раз мы промоем и очистим чашу. С 1 мая он будет готов к включению в работу», — доложил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Пензы во вторник, 23 апреля.

Говоря о фонтане в сквере «Журавли», вице-мэр пояснил, что был установлен насос, проведена проверка оборудования, заменены некоторые плитки, а сама чаша очищена.

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«Пробный пуск воды мы планируем на сегодня. После того как появится вода в фонтане, мы будем уже проводить отмывку чаши моющими средствами и промывку», — добавил Юрий Ильин, уточнив, что этот объект также будет готов к 1 мая.

Он добавил, что на этой неделе специалисты «Горводоканала» изучат возможность включения фонтана в сквере имени М.Ю. Лермонтова.

Кроме того, вице-мэр отметил, что в ближайшее время будет установлено оборудование для фонтана в сквере имени Л.Б. Ермина.

Комментируя эту информацию, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев указал на то, что в перспективе необходимо запланировать ремонт данного фонтана.