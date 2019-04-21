Сбербанк выделит 100 млн. рублей на обустройство нового фонтана в Пензе Общество

Пенза, 21 апреля 2019. PenzaNews. Сбербанк планирует выделить 100 млн. рублей на обустройство нового фонтана в центре Пензы. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Сбербанк дает 100 млн. рублей. Еще 100 млн. [рублей] будет выделено из областного бюджета, и часть средств выделит город. Подход такой — если делать, то самое лучшее, чтобы мы не отставали от современных тенденций», — сказал он, комментируя планы по благоустройству популярных мест отдыха в Пензе в ходе субботника, состоявшегося 20 апреля.

Говоря о лесопарковой зоне от Олимпийской аллеи до здания бывшего дома офицеров, где будет открыт центр «На Ленинградской», и улицы Окружной, глава региона пояснил, что для минимизации бюджетных затрат эта зона будет условно поделена на три части: одну за свой счет благоустроят дорожные компании, другую — строители, а третью — муниципалитет.

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«Мы начнем вычищать эту территорию, освобождать от ненужной поросли. Мы видим, что в Европе делают именно так. Проект будет похож на Учительский сквер возле педагогического института. За этот сквер люди благодарны», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.

В ноябре 2018 года губернатор Иван Белозерцев сообщил, что на новый фонтан, который должен стать украшением центральной части Пензы, планируется потратить 100 млн. рублей.

24 декабря был заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации для реконструкции фонтана на улице Московской с благоустройством прилегающей территории. Она должна быть выполнена с учетом концепции, разработанной московским КБ «Стрелка». По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, документация должна быть готова к июлю.



26 декабря стало известно о том, что главе Сбербанка Герману Грефу направлено письмо с просьбой о финансовой поддержке реконструкции фонтана в центре Пензы.