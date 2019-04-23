В Пензе время отправки дачных автобусов от «Салюта» будет зависеть от наполняемости Общество

Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Время отправки дачных автобусов с остановки на проспекте Победы в Пензе, расположенной напротив здания бывшего кинотеатра «Салют», будет зависеть от их наполняемости. Об этом сообщила начальник городского управления транспорта и связи Юлия Еремина.

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«В первый день субботний мы отвезли [по всем дачным маршрутам] 4 тыс. 656 пассажиров, в воскресенье — 3 тыс. 284. Итого за два дня — 7 тыс. 940. Это хороший показатель. Единственное, у нас не по расписанию, а раньше расписания уходили [автобусы] от кинотеатра «Салют». Огромное количество народа. Вчера приняли решение отправлять по наполняемости», — пояснила она в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 23 апреля.

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Юлия Еремина выразила уверенность в том, что отправление транспорта не по расписанию не доставило серьезных неудобств дачникам, поскольку многие из них приходят на остановку заранее, чтобы пообщаться.

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев напомнил, что с 22 апреля в городе введен особый противопожарный режим.

В связи с этим он поручил Юлии Ереминой совместно с городским управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям организовать распространение памяток на дачных остановках.

«Такое большое количество пожаров вызывает у нас тревогу, да, я думаю, и у самих жителей», — отметил он.