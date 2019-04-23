Достигнута договоренность об активизации работ по достройке цирка в Пензе Общество

Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Договоренность об активизации работ по завершению строительства нового здания цирка в Пензе достигнута в ходе рабочей встречи с участием министра культуры России Владимира Мединского и исполняющего обязанности генерального директора ФКП «Росгосцирк» Владимира Шемякина, состоявшейся в Москве 22 апреля. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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«Договорились с руководством «Росгосцирка» [...] приступить к активной фазе достройки цирка», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, которое прошло в правительстве региона в режиме видеоконференции 23 апреля.

По словам Ивана Белозерцева, была уточнена дорожная карта завершения объекта.

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«Просили, настаивали, чтобы все-таки «Росгосцирк» приступил к активной фазе завершения цирка», — добавил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 8 ноября 2018 года министерство культуры РФ, от имени которого выступает ФКП «Росгосцирк» в лице генерального директора Дмитрия Иванова, и ООО «СтройРесурс» в лице гендиректора Павла Морозова заключили госконтракт на завершение строительства цирка в Пензе.

Его цена составила 1 млрд. 267 млн. 64 тыс. 110 рублей.

Срок окончания всех работ — 20 декабря 2020 года.

В середине марта первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Светлана Круглова подвергла критике ход работ по завершению возведения цирка в Пензе, отметив, что они ведутся низкими темпами.