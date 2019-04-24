Мэр Пензы призвал активизировать работу по обновлению дорожной разметки Общество

Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал ответственных лиц активизировать работу по обновлению разметки на дорогах города.

Фото: Penza-gorod.ru

«Работы по нанесению разметки не должны затруднять дорожное движение. Некоторые подрядные организации правильно делают, выполняя основной объем в ночное время», — прокомментировал он по итогам объезда улиц Пензы в среду, 24 апреля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в рамках гарантийных обязательств по контрактам 2018 года подрядные организации должны восстановить разметку на 68 улицах.

Кроме того, на 53 улицах города разметка будет выполнена термопластиком, на 125 — краской.

В среду, 24 апреля, работы организованы на улицах Пушкина, Коммунистической и Кирова.