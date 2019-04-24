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Мэр Пензы призвал активизировать работу по обновлению дорожной разметки

14:27 | 24.04.2019 | Общество

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Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал ответственных лиц активизировать работу по обновлению разметки на дорогах города.

Мэр Пензы призвал активизировать работу по обновлению дорожной разметки

Фото: Penza-gorod.ru

«Работы по нанесению разметки не должны затруднять дорожное движение. Некоторые подрядные организации правильно делают, выполняя основной объем в ночное время», — прокомментировал он по итогам объезда улиц Пензы в среду, 24 апреля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в рамках гарантийных обязательств по контрактам 2018 года подрядные организации должны восстановить разметку на 68 улицах.

Кроме того, на 53 улицах города разметка будет выполнена термопластиком, на 125 — краской.

В среду, 24 апреля, работы организованы на улицах Пушкина, Коммунистической и Кирова.

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