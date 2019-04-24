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Житель Спасского района отработает 40 часов за долг по алиментам

08:06 | 24.04.2019 | Общество

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Спасск, 24 апреля 2019. PenzaNews. Наказание в виде 40 часов обязательных работ назначено жителю Спасского района Пензенской области, задолжавшему алименты в пользу дочери на сумму 382 тыс. рублей.

Житель Спасского района отработает 40 часов за долг по алиментам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По решению суда житель Спасского района обязан уплачивать алименты на содержание своей пятилетней дочери. До определенного времени заработки в столице позволяли ему помогать ребенку официально, однако из-за трудностей со здоровьем трудоустройство прекратилось, как и стабильные выплаты», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

По ее словам, за год отец девочки не устроился на постоянную работу, находясь на иждивении у престарелых родителей.

«В отношении 40-летнего мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Отработав назначенные судом часы, должнику придется искать работу, чтобы перечислить положенные деньги своему ребенку», — добавила собеседница агентства.

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