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В центре Пензы начала работу ярмарка для дачников

10:05 | 26.04.2019 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2019. PenzaNews. Ежегодный фестиваль «Сезон удачи», в рамках которого организована ярмарка товаров для сада и огорода, начал свою работу на улице Славы в Пензе утром в пятницу, 26 апреля.

В центре Пензы начала работу ярмарка для дачников

Фото: Penza-gorod.ru

В сквере можно приобрести рассаду, семенной материал картофеля, саженцы плодовых деревьев.

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Кроме того, в ассортименте представлены удобрения и средства защиты растений, приспособления для ухода и полива, а также продукция для ландшафтного дизайна.

Ярмарка будет действовать два дня. В субботу, 27 апреля, она также начнет работу в 8.00 и будет открыта до 15.00.

Помимо торговли товарами для дачников, в ходе фестиваля предполагается выступление творческих коллективов.

На время мероприятия на улице Славы введена временная схема организации движения.

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