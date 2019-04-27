Трассу М5 в Пензенской области ждет ремонт Общество

Пенза, 27 апреля 2019. PenzaNews. Федеральную трассу М5 «Урал», которая проходит по территории Пензенской области, в 2019 году ждет ремонт.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор», работы планируется провести на общей протяженности 125 км, 27 км из которых будет отремонтировано капитально.

Читайте также

Новые дороги в Пензе: нереализованные идеи и проекты, которые ждут воплощения

Предполагается, что дорожники будут задействованы в Мокшанском и Нижнеломовском районах, а также в черте Пензы. Кроме того, покрытие намечено восстановить на трех участках общей протяженностью 38 км вблизи Широкоиса, Монтажного и на обходе Городище. На 44 км трассы в Спасском, Городищенском и Кузнецком районах будет выполнено устройство защитных слоев.

Также продолжается строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении трассы с улицей Островной в Пензе. На объекте ведутся работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды, реконструкции высоковольтных линий электропередачи и строительству водопропускных труб.

На трассе Р158 «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенской области в программу ремонта включено 56 км.

Помимо этого, в нормативное состояние будет приведено 37 км автодороги Р208 «Тамбов — Пенза».