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Трассу М5 в Пензенской области ждет ремонт

09:00 | 27.04.2019 | Общество

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Пенза, 27 апреля 2019. PenzaNews. Федеральную трассу М5 «Урал», которая проходит по территории Пензенской области, в 2019 году ждет ремонт.

Трассу М5 в Пензенской области ждет ремонт. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор», работы планируется провести на общей протяженности 125 км, 27 км из которых будет отремонтировано капитально.

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Предполагается, что дорожники будут задействованы в Мокшанском и Нижнеломовском районах, а также в черте Пензы. Кроме того, покрытие намечено восстановить на трех участках общей протяженностью 38 км вблизи Широкоиса, Монтажного и на обходе Городище. На 44 км трассы в Спасском, Городищенском и Кузнецком районах будет выполнено устройство защитных слоев.

Также продолжается строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении трассы с улицей Островной в Пензе. На объекте ведутся работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды, реконструкции высоковольтных линий электропередачи и строительству водопропускных труб.

На трассе Р158 «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенской области в программу ремонта включено 56 км.

Помимо этого, в нормативное состояние будет приведено 37 км автодороги Р208 «Тамбов — Пенза».

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