В Пензенской области за год построят и приведут в порядок более 520 км дорог Общество

Пенза, 27 апреля 2019. PenzaNews. Более 520 км автомобильных дорог планируется построить, реконструировать и отремонтировать в Пензенской области в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Предполагается, что на эти цели будет направлено свыше 6 млрд. рублей.

К работе привлечено 33 дорожно-строительные организации с численностью сотрудников около 2,5 тыс. человек. В распоряжении подрядных предприятий имеется 43 асфальтобетонных завода общей производительностью 3 тыс. 410 тонн в час.

Ожидается, что ремонт дорог местного значения будет завершен до сентября; объектов, вошедших в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») — до октября.