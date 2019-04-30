За лето в пензенских лагерях отдохнут почти 47 тыс. детей Общество

Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. 46 тыс. 962 ребенка проведут часть каникул в 403 организациях отдыха и оздоровления за летнюю кампанию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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«Из них 20 загородных — 15 тыс. 223 ребенка, 27 лагерей труда и отдыха — 2 тыс. 569 детей, два санаторно-оздоровительных — 2 тыс. 670 детей, 351 лагерь, организованный образовательными учреждениями — 26 тыс. 440 детей, три палаточных — 60 детей», — уточнили в министерстве.

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В ведомстве отметили, что первая смена будет открыта 1 июня.

«С целью проверки готовности к началу летней оздоровительной кампании из числа членов областной межведомственной комиссии создана рабочая группа для осуществления выездов в каждый загородный лагерь до начала смен», — отметили в пресс-службе.

В региональном Минобразования пояснили, что мониторинг обеспечения безопасности детей будет проводиться также во время всего летнего периода.