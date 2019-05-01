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Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Праздником весны и труда

10:40 | 01.05.2019 | Общество

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Пенза, 1 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Праздником весны и труда, который отмечается в среду, 1 мая.

Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Праздником весны и труда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первомай, символизируя мир и сплоченность всех созидательных сил, задает новый ритм жизни, дарит нам веру в добрые перемены. Пенза — уникальный город с богатейшей историей, мощным социально-экономическим потенциалом. Здесь живут замечательные, талантливые и трудолюбивые люди. Уверен, что вместе мы и впредь будем поддерживать добрую славу столицы Сурского края», — отметил он.

Мэр пожелал пензенцам, чтобы работа приносила им радость и всегда оценивалась по достоинству.

«Желаю всем крепкого здоровья, радости созидания, покорения новых вершин, благополучия и счастья!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

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