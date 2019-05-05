Ремонт в подземном переходе вблизи «Буратино» в Пензе завершат к 9 мая Общество

Пенза, 5 мая 2019. PenzaNews. Рабочие МУП «Пензадормост» должны завершить к 9 мая ремонт подземного пешеходного перехода, расположенного на проспекте Победы в Пензе неподалеку от магазина «Буратино». Соответствующее поручение дал глава администрации города Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

«Ремонтные мероприятия завершить до Дня Победы. Объект находится на пути следования «Бессмертного полка», подойдите к этому вопросу со всей долей ответственности», — сказал он, обращаясь к представителю предприятия по итогам выезда на объект утром в воскресенье, 5 мая.

Виктор Кувайцев уточнил, что в апреле специалисты МУП «Пензадормост» оштукатурили стены, отремонтировали ступени и покрасили двери электрощитков, но предстоит выполнить еще комплекс работ.

«В настоящее время территория перехода освобождена от объектов торговли. Нужно отмыть стены, зашпаклевать и побелить потолок, убрать ненужные крепления от старых светильников, а новые осветительные приборы закрепить по центру», — добавил мэр.

Он пояснил, что также следует привести в порядок фасад подземного перехода — заменить отколовшуюся плитку, очистить от пыли и грязи, покрасить металлические опоры на входах, сообщает пресс-служба администрации Пензы.