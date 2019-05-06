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На месте фонтана в сквере «Пионерский» в Пензе установят стелу в виде знамени Победы

17:56 | 06.05.2019 | Общество

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Пенза, 6 мая 2019. PenzaNews. Проект архитектурной мастерской Льва Ходоса по благоустройству сквера «Пионерский» в Пензе предусматривает установку стелы «А мы из Пензы», выполненной в виде знамени Победы, на месте существующего фонтана.

На месте фонтана в сквере «Пионерский» в Пензе установят стелу в виде знамени Победы

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, на ней будут размещены имена героев войны, трудового фронта, деятелей искусства, увековечена память детей и женщин войны. По замыслу авторов проекта, она станет главным архитектурным ядром сквера.

Композицию «Журавли» предлагается перенести в расположенный рядом сквер «Бессмертного полка».

Фото: Pnzreg.ru

Улицу Пионерскую, проходящую вдоль территории областной станции скорой помощи от улицы Луначарского до улицы Коммунистической, планируется сделать полностью пешеходной. Ближе к ней намечено перенести музей военной техники под открытым небом. В зеленой зоне также будут установлены новые системы водоотведения, фонари, лавочки, урны.

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Со стороны улицы Коммунистической к скверу «Пионерский» будет примыкать парковка.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, ориентировочная стоимость объекта составит 67,5 млн. рублей.

Согласно данным портала госзакупок, 14 сентября 2018 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса» в лице гендиректора Станислава Ходоса заключили контракт на разработку проектной документации по объекту «Сквер «Пионерский».

Его цена составила 927 тыс. рублей.

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