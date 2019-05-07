EN
14:20:13 Вторник, 7 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

На Юбилейной площади 9 мая пензенцев ждут гармонисты, поэзия Окуджавы и фейерверк

13:10 | 07.05.2019 | Общество

Печать

Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, начнутся на Юбилейной площади Пензы в предстоящий четверг, 9 мая, в 16.30.

На Юбилейной площади 9 мая пензенцев ждут гармонисты, поэзия Окуджавы и фейерверк. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Здесь пройдет фестиваль гармонистов «Песни Победы». Его ведущим выступит заслуженный артист России Валерий Семин», — сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе пресс-конференции, состоявшейся в городской администрации.

Он добавил, что в 20.00 зрителей ждет театрализованное представление «Народный театр – народной Победе», которое в этом году будет основано на военной поэзии Булата Окуджавы и объединит как профессиональных артистов, так и любителей из числа представителей власти и общественности.

Читайте также

«Бессмертный полк» в Пензе начнет движение с улицы Коммунистической

«Праздничные мероприятия завершатся фейерверком. Он состоится на Юбилейной площади в 22.00», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в первой половине дня основным местом торжеств в честь 9 Мая станет монумент воинской и трудовой славы пензенцев.

В 10.30 с улицы Коммунистической по проспекту Победы начнет движение колонна «Бессмертного полка».

В 11.30 у монумента состоится торжественный митинг, в ходе которого будет показан театрализованный пролог «Наша Победа».

На 13.00 намечена ежегодная легкоатлетическая эстафета.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области инкассатор обвиняется в присвоении денег Общественный транспорт доставит пензенцев после фейерверка 9 мая в разные районы города
В Пензе 90 команд примут участие в эстафете в День Победы В Пензе у пенсионерки украли 340 тыс. рублей
Поисковики обнаружили на Орловщине останки бойцов из Пензенской области В Пензе в преддверии Дня Победы состоялся торжественный прием ветеранов
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама