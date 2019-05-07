На Юбилейной площади 9 мая пензенцев ждут гармонисты, поэзия Окуджавы и фейерверк Общество

Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, начнутся на Юбилейной площади Пензы в предстоящий четверг, 9 мая, в 16.30.

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«Здесь пройдет фестиваль гармонистов «Песни Победы». Его ведущим выступит заслуженный артист России Валерий Семин», — сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе пресс-конференции, состоявшейся в городской администрации.

Он добавил, что в 20.00 зрителей ждет театрализованное представление «Народный театр – народной Победе», которое в этом году будет основано на военной поэзии Булата Окуджавы и объединит как профессиональных артистов, так и любителей из числа представителей власти и общественности.

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«Праздничные мероприятия завершатся фейерверком. Он состоится на Юбилейной площади в 22.00», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в первой половине дня основным местом торжеств в честь 9 Мая станет монумент воинской и трудовой славы пензенцев.

В 10.30 с улицы Коммунистической по проспекту Победы начнет движение колонна «Бессмертного полка».

В 11.30 у монумента состоится торжественный митинг, в ходе которого будет показан театрализованный пролог «Наша Победа».

На 13.00 намечена ежегодная легкоатлетическая эстафета.