EN
14:20:10 Вторник, 7 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 90 команд примут участие в эстафете в День Победы

12:44 | 07.05.2019 | Спорт

Печать

Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. 90 команд подали заявки на участие в ежегодной легкоатлетической эстафете, которая пройдет в районе монумента воинской и трудовой славы пензенцев в День Победы, 9 мая. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Владислав Чесноков.

В Пензе 90 команд примут участие в эстафете в День Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новшество этого года — результаты подведем по пяти группам. Отдельная категория введена для спортивных клубов, которые проявили инициативу и заявились на участие», — пояснил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в мэрии во вторник, 7 мая.

Читайте также

Стало известно, какие дороги перекроют в Пензе 9 мая

Маршрут эстафеты составит 7,2 км. Он будет пролегать по улицам Карпинского, Коммунистической и проспекту Победы.

Предусмотрено 20 этапов — десять женских и столько же мужских.

Участники выйдут на старт в 13.00.

Планируется, что церемония награждения состоится в 14.30, сообщает пресс-служба администрации города.

Основные торжества по случаю Дня Победы пройдут 9 мая вблизи монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

В 10.30 начнет движение колонна «Бессмертного полка», в 10.30 состоится торжественный митинг, в ходе которого будет показан театрализованный пролог «Наша Победа».

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области инкассатор обвиняется в присвоении денег Общественный транспорт доставит пензенцев после фейерверка 9 мая в разные районы города
В Пензе у пенсионерки украли 340 тыс. рублей Поисковики обнаружили на Орловщине останки бойцов из Пензенской области
В Пензе в преддверии Дня Победы состоялся торжественный прием ветеранов В Пензе мошенник под видом начальника полиции обманул работников образования
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама