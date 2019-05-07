В Пензе 90 команд примут участие в эстафете в День Победы Спорт

Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. 90 команд подали заявки на участие в ежегодной легкоатлетической эстафете, которая пройдет в районе монумента воинской и трудовой славы пензенцев в День Победы, 9 мая. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Владислав Чесноков.

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«Новшество этого года — результаты подведем по пяти группам. Отдельная категория введена для спортивных клубов, которые проявили инициативу и заявились на участие», — пояснил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в мэрии во вторник, 7 мая.

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Маршрут эстафеты составит 7,2 км. Он будет пролегать по улицам Карпинского, Коммунистической и проспекту Победы.

Предусмотрено 20 этапов — десять женских и столько же мужских.

Участники выйдут на старт в 13.00.

Планируется, что церемония награждения состоится в 14.30, сообщает пресс-служба администрации города.

Основные торжества по случаю Дня Победы пройдут 9 мая вблизи монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

В 10.30 начнет движение колонна «Бессмертного полка», в 10.30 состоится торжественный митинг, в ходе которого будет показан театрализованный пролог «Наша Победа».