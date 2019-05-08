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Дольщики добивались соглашения с пензенским правительством почти год — Михаил Крапп

15:38 | 08.05.2019 | Общество

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Пенза, 8 мая 2019. PenzaNews. Почти год потребовался обманутым дольщикам ОАО «Пензастрой», чтобы добиться заключения соглашения с правительством Пензенской области о ключевых условиях достройки проблемных домов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель комитета кредиторов компании-банкрота Михаил Крапп.

Дольщики добивались соглашения с пензенским правительством почти год — Михаил Крапп

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это была инициатива дольщиков перед выходом в ЖСК — подписать соглашение, чтобы все слова, которые говорились нам в правительстве, были закреплены каким-либо документом. Мы за этот документ боролись почти год», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, длительное время дольщиков пытались убедить в том, что глава региона Иван Белозерцев якобы не может поставить свою подпись под подобным документом.

«Но все-таки губернатор взял на себя такую ответственность и подписал его», — отметил председатель комитета кредиторов.

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Он напомнил, что также сторонами соглашения выступили администрация Пензы в лице Виктора Кувайцева, ОАО «Пензастрой» в лице конкурсного управляющего Владимира Виноградова, подрядчики «ИСГ «Энтазис», «СК «Термодом», «Новое решение», «Новострой», «Пенза-Стройком» и участники строительства.

Отвечая на вопрос о том, прописано ли в документе условие об отсутствии каких-либо доплат со стороны обманутых дольщиков, вложивших деньги в новое жилье, но так и не получивших обещанных квартир, собеседник агентства ответил утвердительно.

«Да, конечно», — сказал Михаил Крапп.

Он подчеркнул, что люди получили дополнительные гарантии перед принятием решения по вопросу создания жилищно-строительного кооператива, который будет рассматриваться на собрании 24 мая, но вместе с тем выразил мнение, что «больше этот документ политический, чем юридический».

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