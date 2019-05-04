Конкурсный управляющий «Пензастроя» созвал собрание по вопросу создания ЖСК Общество

Пенза, 4 мая 2019. PenzaNews. Конкурсный управляющий ОАО «Пензастрой» Владимир Виноградов уведомил о проведении в пятницу, 24 мая, собрания участников строительства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В повестку включено пять вопросов, главный из которых — о создании ЖСК «Единый» с целью передачи ему прав застройщика на проблемные объекты и земельные участки в качестве отступного по требованиям участников строительства ОАО «Пензастрой».

Также планируется утвердить устав жилищно-строительного кооператива, провести выборы правления, председателя и ревизионной комиссии.

Согласно сведениям, размещенным в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, собрание пройдет в центре хореографического искусства на улице Леонова.

Читайте также

Обещанные за достройку проблемных домов участки будут сформированы к апрелю — Симонов

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 27 апреля 2018 года семь проблемных объектов ОАО «Пензастрой», при возведении которых привлекались средства дольщиков — дома в Пензе на улицах 8 Марта, Ново-Казанской, Рахманинова и ЖК «Райки» (первая и вторая очереди), а также ЖК «Лукоморье» в селе Засечном (первая и вторая очереди) — были включены в реестр проблемных.

13 июня 2018 года ОАО «Пензастрой» было признано банкротом, конкурсным управляющим утверждена Венера Аминова.

26 марта 2019 года участники собрания кредиторов большинством голосов одобрили предложение комитета кредиторов о смене конкурсного управляющего. Была поддержана кандидатура Владимира Виноградова, который также является конкурсным управляющим таких застройщиков, как «Третий Рим», «Декор-Трейд» и «Солнечный город».

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 8 апреля Владимир Виноградов утвержден в качестве конкурсного управляющего ОАО «Пензастрой», ему утверждено ежемесячное вознаграждение в размере 60 тыс. рублей.

Вопрос о создании ЖСК уже поднимался на собрании обманутых дольщиков. В итоге его рассмотрение было отложено до 31 июля 2019 года.