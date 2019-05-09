Пензенский губернатор поздравил жителей с Днем Победы Общество

Пенза, 9 мая 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех жителей региона с Днем Победы.

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«Этот замечательный праздник занимает особое место в славной исторической летописи Отечества и в наших сердцах. Мы навсегда сохраним благодарную память о суровых военных годах, бессмертном подвиге воинов и тружеников фронтового тыла, их духовной сплоченности и патриотизме. В этот священный день низко склоняем головы перед светлой памятью всех, кто сокрушил нацизм, подарил нам победную весну 1945-го, право на свободную, достойную жизнь! Низкий поклон всем, кто не вернулся с той страшной войны, всем, кого нет уже с нами!» — отметил глава региона.

Он добавил, что после Великой Победы прошли десятки лет, но на планете по-прежнему нет мира.

«Наша стратегическая задача — всемерно укреплять Вооруженные силы России, способствовать обеспечению национальной безопасности. В этом — надежный залог успешного противодействия различным угрозам и вызовам, гарантия мира, который достался дорогой ценой. Уверен, что вместе мы сумеем превратить Родину в могущественное, уважаемое во всем мире государство, а наши достижения будут достойны свершений прославленного поколения победителей», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи в делах и начинаниях, мирного неба над головой, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.